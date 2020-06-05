النجباء: الحديث عن ابقاء قوات اجنبية بالعراق انتقاص من الجيش

رفض المتحدث الرسمي لحركة النجباء نصر الشمري، حديث جهة سياسية عن ابقاء قوات اجنبية على الاراضي العراقية، معتبرا ذلك انتقاص من الجيش العراقي. وفي ادناه صورة لتغريدة الشمري:

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