اعلن النائب منصور البعيجي، الجمعة، رفضه فكرة استقطاع رواتب الموظفين، مؤكدا دعمه للحكومة بتشريع اي قانون يساعدها على تجاوز الازمة المالية.
واضاف أن "على الحكومة ان تلغي فكرة استقطاع رواتب الموظفين وتتجه الى ايجاد حلول اكثر واقعية منها مراجعة جولات التراخيص وشركات الهاتف النقال والمنافذ الحدودية ودعم القطاعات الاخرى من اجل رفد ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمورد اساسي للبلد".
وتابع ان "توجه الحكومة على تعظيم واردة البلد من خلال النقاط التي تم ذكرها اعلاه، اضافة الى الاقتراض الداخلي للبلد هو كفيل بعبور الازمة المالية التي يمر بها البلد خلال الفترة الحالية بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين التي لن تشكل فارق كبير للازمة المالية التي يمر بها البلد في حال تم الاستقطاع".
و اوضح البعيجي اننا "نرفض فكرة استقطاع رواتب الموظفين وسندعم الحكومة بتشريع اي قانون يساعدها على تجاوز الازمة المالية التي نمر بها لذلك نامل من الحكومة التوجه حل الازمة المالية بعيدا عن استقطاع رواتب الموظفين والغاء هذه الفكرة نهائيا".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: نرفض فكرة استقطاع رواتب الموظفين وسندعم اي قانون لتجاوز الازمة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.