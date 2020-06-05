وفاة مسؤول في امانة بغداد بفيروس كورونا

وقالت في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ببالغ الحزن والاسى تنعى امانة بغداد وفاة الاستاذ عدنان احمد معاون المدير العام في بلدية الاعظمية اليوم الجمعة اثر اصابته بفايروس كورونا".

وبلغ عدد المتوفين جراء اصابتهم بالفيروس في عموم العراق منذ بدء تفشيه حتى امس الخميس، 271 حالة وفاة، بحسب احصاءات رسمية تصدرها وزارة الصحة العراقية.