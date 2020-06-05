كل ما عليك معرفته عن اليوم العالمي للبيئة

يحتفل العالم فى الخامس من يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة، أو يوم البيئة العالمى، حيث بدء احتفال دول العالم بهذا اليوم في العام 1972م.

وتستضيف في 5 يونيو من كل عام مدينة في العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم، كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة " UNEP " التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السنة والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة في 5 يونيو لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.



وبحسب الموقع لمنظمة الأمم المتحدة، كان عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، حيث عقد في هذا العام تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية، في الفترة من 5 الى 16 يونيو في ستوكهولم (السويد). وكان الهدف من المؤتمر، المعروف بمؤتمر البيئة البشرية، أو مؤتمر ستوكهولم، صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها.



ومن بین أھداف برنامج الأمم المتحدة للبیئة:

- يقوم ھذا البرنامج برصد كافة القضايا البیئیة، ووضع التقییم لھا وتوجیه الإنذار

المبكر لاتخاذ الإجراءات الحاسمة فیما يخص سلامة البیئة ومواردھا.

- تشجیع الأنشطة البیئیة فى مختلف أنحاء العالم.

- زيادة الوعى بالقضايا البیئیة.

- كما يقدم ھذا البرنامج الدعم الكامل من خلال تقديم المعلومات وإتاحتھا.

- تقديم المشورة الفنیة والقانونیة للحكومات والمؤسسات المعنية بالبيئة في مختلف انحاء العالم