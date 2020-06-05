اندلاع النيران في معملين قرب بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، صباح اليوم، داخل معمل للمشروبات الغازية ضمن منطقة عويريج، جنوب بغداد، مبينا أن فرق الدفاع المدني في بغداد الكرخ هرعت بعمليات مكافحة النيران.

وأضاف المصدر، ان حادث حريق اخر نشب، صباح اليوم، في معمل الكارتون بمنطقة الكرغولية قرب جسر ديالى، جنوب شرق بغداد، موضحا أن فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة باشرت بعمليات الاخماد .

