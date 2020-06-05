أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع النيران في معملين ادهما للمشروبات الغازية والاخ لصناعة الورق قرب العاصمة بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، صباح اليوم، داخل معمل للمشروبات الغازية ضمن منطقة عويريج، جنوب بغداد، مبينا أن فرق الدفاع المدني في بغداد الكرخ هرعت بعمليات مكافحة النيران.
وأضاف المصدر، ان حادث حريق اخر نشب، صباح اليوم، في معمل الكارتون بمنطقة الكرغولية قرب جسر ديالى، جنوب شرق بغداد، موضحا أن فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة باشرت بعمليات الاخماد .
وأضاف المصدر، ان حادث حريق اخر نشب، صباح اليوم، في معمل الكارتون بمنطقة الكرغولية قرب جسر ديالى، جنوب شرق بغداد، موضحا أن فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة باشرت بعمليات الاخماد .
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع النيران في معملين قرب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.