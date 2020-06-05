النجف تسجل 23 أصابة جديدة بفيروس كورونا

افاد مصدر طبي بالنجف، الجمعة، بتسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا في دائرة صحة النجف". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "بين المصابين طبيب وثلاثة من الكوادر الطبية".

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