جريمة مروعة في حي البنوك ببغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن شخصا أقدم على جريمة "مروعة" في حي البنوك بالعاصمة بغداد، مشيرة الى القبض على القاتل.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن شخصا اقدم، صباح اليوم، على قتل شقيقة زوجته بسكين، كما اصاب زوجته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم ضمن منطقة البنوك، شمالي بغداد".
واوضح أن "دوريات نجدة الشعب طوقت على الفور مكان الحادث وتمكنت من القبض على القاتل"، مبينا أنه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، والمصابة الى مدينة الطب لتلقي العلاج، وفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".
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