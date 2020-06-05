بالفيديو: ترامب يرفع الانجيل وزعماء الكنائس يهاجمونه

توجه ترامب سيرا على الاقدام الى كنيسة تاريخية مجاورة للبيت الابيض وقال من أمامها وهو يرفع الكتاب المقدس "لدينا بلد عظيم". كبير أساقفة الكنيسة مايكل كاري انتقد استخدام ترامب تلك الكنيسة لالتقاط الصور وكتب على تويتر "لقد استخدم مبنى كنسيا والإنجيل المقدس لأغراض سياسية حزبية".



زعماء دين أمريكيون بروتستانتينيون وكاثوليك وجهوا انتقادات لاذعة لترامب بعد إجلاء محتجين سلميين بالقوة من أجل التقاط صورة له أمام الكنيسة. زعماء دين أمريكيون بروتستانتينيون وكاثوليك وجهوا انتقادات لاذعة لترامب بعد إجلاء محتجين سلميين بالقوة من أجل التقاط صورة له أمام الكنيسة. بدوره شن المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن هجوما على ترامب بسبب الاوضاع الراهنة وقال ايضا كنت أتمنى فقط أن يفتح الكتاب المقدس بين فترة وأخرى بدل التلويح به. لو فتحه، لتعلم شيئا".

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