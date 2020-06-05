نائب كردي: فؤاد حسين يعتبر العراق عدواً لكردستان ومنحه الخارجية كارثة

كشف نائب عن كتلة "المستقبل" الكردية، اليوم الخميس، أن مرشح وزارة الخارجية فؤاد حسين سبق وأن وصف العراق بانه "عدو لاقليم كردستان، معتبرا ان التصويت له على ان يكون وزيراً في الحكومة الحالية "كارثة" يتحمل مسؤوليتها الاحزاب خصوصاً تلك التي تمثل الوسط والجنوب.



وقال سركوت شمس الدين، في بيان صحفي، إن "الاحزاب في حال منحها الثقة لفؤاد حسين فمن المؤكد انها صوتت وفق صفقات معينة بعيداً عن الرؤية الوطنية"، مؤكداً ان "حسين يطبق ما يملى عليه من الحزب الديمقراطي الكردستاني كونه تابع له، وسبق له ان وصف العراق بأنه عدو لاقليم كردستان".



واضاف انه، "لا يمكن تسليم سياسة العراق الخارجية بيد من يريد ان يجهز عليها بالكامل، خصوصاً خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلد"، مشيراً الى أن "ما سيحصل للعراق بعد ذلك سيتحمله الاحزاب خصوصاً تلك التي تمثل الوسط والجنوب اذا ما وافقت بالتصويت على منحه الثقة

".

واوضح شمس الدين أن "مثل هكذا منصب سيادي وحساس يمكن ان يمنح الى شخصية كردية مستقلة وليس لمن ينفذ اجندات معينة ومريبة لحزبه"، ملمحاً الى ان "15 نائباً من الاحزاب الكردية المعارضة سيرفضون التصويت لفؤاد حسين في حال طرحه مرشحاً لوزارة الخارجية في جلسة مجلس النواب".



وتسنم فؤاد حسين منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء المستقليلة عادل عبد المهدي، وكان يشغل منصب سكرتير رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، وتم ترشيحه من قبل الاحزاب الكردية

