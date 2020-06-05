مرجع ديني يدعو لتأسيس 'جيش السلامة الابيض' لمواجهة كورونا

دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة، الى تأسيس ماسماه "جيش السلامة الابيض" لمواجهة فيروس كورونا، فيما حذر من التهاون الإجتماعي بالتعامل مع الفيروس والذي ادى الى تضاعف أعداد المصابين، عازيا ذلك الى الفجوة الحاصلة بين الشعب والدولة وزعزعة ثقته بها نتيجة الفساد المستشري.
وحذّر المدرسي، "من التهاون الإجتماعي الحاصل في التعامل مع جائحة كورونا في العراق، الأمر الذي نتج منه تضاعف أعداد المصابين بهذا الفيروس، بسبب عدم إلتزام بعض أبناء الشعب بالتعاليم الصحية، وايضا من الكوارث الصحية والإقتصادية، التي قد تنتج من تفاقم إنتشار الفيروس، والتي قد تؤدي حتى إلى صراعاتٍ داخلية لا سمح الله".
وبيّن المرجع المدرسي، أن "عدم إلتزام البعض بالتعاليم الصحية رغم الدعوات المستمرة من الجهات المختلفة، إنما هو بسبب الفجوة الحاصلة بين الشعب والدولة وزعزعة ثقة الشعب بالدولة للفساد الإداري المستشري بين المسؤولين، مضافاً إلى الفوضى الإعلامية في العراق، وتأثيرات الإعلام الممّول من دولٍ لا تريد للعراق الحرية، بل تريد إعادته إلى الدكتاتورية كما هو في بلدانهم، الأمر الذي أدّى إلى عدم ثقة الناس بالحكومة".
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