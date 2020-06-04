بالوثائق.. اسماء المرشحين للحقائب الوزارية

تنشر الخليج 365 وثائق تكشف عن الاسماء المرشحة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشغل المناصب الوزارية ونواب رئيس مجلس الوزراء. وطالب الكاظمي في الوثائق الموجهة الى مجلس النواب تحديد موعد جلسة برلمانية لنيل ثقة البرلمان لهم. وفي اناه الوثائق:

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