رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة، والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة و ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأكد صالح، بحسب البيان، "ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة، والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة و ترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة كورونا، وانخفاض واردات النفط".
وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية اتباع السياسات المالية الرشيدة التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا ومساعدة العراق في تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين".
بدوره، "استعرض العلاق دور البنك المركزي للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا"، معبرا عن "شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية للبنك في هذا الظرف الحساس".
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