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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة

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اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة، والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة و ترشيد الإنفاق الحكومي.
وقال المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل العلاق".

وأكد صالح، بحسب البيان، "ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة، والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة و ترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة ، وانخفاض واردات النفط".


وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية اتباع السياسات المالية الرشيدة التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا ومساعدة العراق في تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين".

بدوره، "استعرض العلاق دور البنك المركزي للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا"،  معبرا عن "شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية للبنك في هذا الظرف الحساس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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