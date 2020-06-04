كشف مصدر مطلع، الخميس، اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة. وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "تم ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية وحسن ناظم لوزارة للثقافة". Advertisements واضاف المصدر انه تم "ترشيح ايفان فائق لوزارة الهجرة واحسان عبد الجبار لوزارة النفط". يذكر ان المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي اعلن اليوم، عن تسلم الاخير اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف للسومرية نيوز اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.