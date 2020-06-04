الحلبوسي يتسلم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن رئيس مجلس النواب تسلم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلَّم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة".



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