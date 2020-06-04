نائب يرجح تقديم الكاظمي مرشحي أربع وزارات في جلسة السبت

رجح عضو مجلس النواب فيصل العيساوي، الخميس، أن يقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسماء المرشحين لتولي وزارات العدل والزراعة والتجارة والنفط، للتصويت عليها في جلسة مجلس النواب بعد غدٍ السبت.
وأشار إلى أن "على الكاظمي العمل بشكل أسرع لاستكمال كابينته الوزارية بالتنسيق مع القوى السياسية، وأن يقدم الأسماء التي يراها مناسبة إلى مجلس النواب وترك الخيار لهم للتصويت عليها بالرفض أو القبول".
وأضاف العيساوي، أننا "وفقا لما نراه على الساحة السياسية، فاننا نتوقع أن يقدم الكاظمي بجلسة السبت المقبل المتبقي من كابينته الحكومية أو جزءاً منها"، مرجحاً "تقديم أسماء مرشحي وزارات الزراعة والنفط والتجارة والعدل وربما وزارة أخرى، لحين حسم الإشكاليات حول باقي الوزارات وخاصة وزارة الخارجية".
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