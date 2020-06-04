الولايات المتحدة.. نحو ألف وفاة و20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الخميس بتسجيل قرابة ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الأربعاء.
ورصدت الجامعة 19699 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي، مقابل 20801 إصابة في اليوم السابق، ويسجل المعدل استقرارا نسبيا منذ أواخر الأسبوع الماضي.
وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة، حسب إحصاءات الجامعة، 1851520 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتوفى 107175 من هؤلاء المرضى وتماثل 479258 آخرون للشفاء.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أكبر مدن البلاد مظاهرات واحتجاجات ترافقها أعمال شغب ونهب، على خلفية مقتل الشاب الأمريكي من ذوي البشرة السمراء، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس.
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