رسمياً.. نادي الحدود يجدد الثقة بالمدرب مظفر جبار

رياضة 2020-06-04 | 14:30 303 مشاهدة جددت الهيئة الإدارية لنادي الحدود، ثقتها بالملاك التدريبي للفريق الاول بكرة القدم بقيادة الكابتن مظفر جبار ومدرب الحراس الكابتن هيثم خليل وبقية الملاك المساعد لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم المقبل . وذكر رئيس الهيئة الإدارية العميد فؤاد ناصر في بيان تلقته الخليج 365، ان "الادارة اتخذت هذا القرار لإيمانها بقدرة الكابتن مظفر جبار ومساعديه على الارتقاء بمستوى فريق الحدود، وثقتها المبنية على النتائج الملموسة للفريق خلال فترة توليه قيادة دفة كرة النادي خلال الفترة السابقة والحالية".



وتابع ان "ادارة النادي اجمعت على دعم المدرب وتوفير ما يحتاجه، وتدعيم صفوف فرسان الحدود بعدد من اللاعبين المميزين اضافة الى الخامات الشابة الموجودة مع الفريق السابق والتي نراهن عليها بأنها ستشكل عِماد فريق المستقبل لكرة الحدود".



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