شرطة ذي قار تنفي استقالة قائدها من منصبه

نقت قيادة شرطة ذى قار، الخميس، استقالة قائدها العميد حازم الوائلي من منصبه.
وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شرطة ذى قار تنفي استقالة قائدها من منصبه وتطلب توخي الدقة في نقل المعلومات بهذا الشأن".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده تقديم قائد شرطة ذي قار استقالته من منصبه.
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