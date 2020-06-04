ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه مؤخرا.



واضافت أن " الاجتماع ناقش النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية". وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس فيبيان تلقته الخليج 365، إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الخميس ٤/٦/٢٠٢٠ ، لمناقشة عددا من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال".واضافت أن " الاجتماع ناقش النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية". وتابعت ان "اللجنة تناولت ايضا دراسة ومناقشة قانون المحكمة الاتحادية بالاضافة الى قانون مجلس الوزراء والوزارات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القانونية النيابية تناقش النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.