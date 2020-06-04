يقوم الكثيرون بإعادة تسخين البطاطا المقلية بعد أن تصبح باردة. ويبدو أنه من الضروري التخلي عن هذه العادة لأنها تعود بالكثير من الأضرار على الصحة.
فوضع البطاطا في الزيت مجدداً يمكن أن يشكل سبباً للتسمم الغذائي. ويعود هذا إلى تركيز مادة الأكريلاميد الموجودة في الزيت بعد إعادة تسخينه.
كذلك يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث مشاكل معوية بسبب بطء حركة هذا النوع من الطعام فيها بعد تسخينه. ومن الممكن في هذه الحالة التعرض لأذى البكتيريا الضارة التي تتكون داخل أصابع البطاطا حيث لا تكفي حرارة إعادة التسخين لقتلها.
ومن أضرار إعادة تسخين البطاطا إنتاج مواد مؤكسدة يمكن أن تسبب مع مرور الوقت الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومن أجل تجنب هذه المشاكل ننصح بطهو كمية غير زائدة من البطاطا المقلية. والأفضل عدم المبالغة في تناول هذا النوع من الطعام لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة التي تسبب مع مرور الوقت السمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. ويمكن استبداله بالبطاطا المسلوقة أو المشوية.
كذلك يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث مشاكل معوية بسبب بطء حركة هذا النوع من الطعام فيها بعد تسخينه. ومن الممكن في هذه الحالة التعرض لأذى البكتيريا الضارة التي تتكون داخل أصابع البطاطا حيث لا تكفي حرارة إعادة التسخين لقتلها.
ومن أضرار إعادة تسخين البطاطا إنتاج مواد مؤكسدة يمكن أن تسبب مع مرور الوقت الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومن أجل تجنب هذه المشاكل ننصح بطهو كمية غير زائدة من البطاطا المقلية. والأفضل عدم المبالغة في تناول هذا النوع من الطعام لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة التي تسبب مع مرور الوقت السمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. ويمكن استبداله بالبطاطا المسلوقة أو المشوية.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب اياكم تسخين البطاطا المقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.