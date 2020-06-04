لهذا السبب اياكم تسخين البطاطا المقلية

فوضع البطاطا في الزيت مجدداً يمكن أن يشكل سبباً للتسمم الغذائي. ويعود هذا إلى تركيز مادة الأكريلاميد الموجودة في الزيت بعد إعادة تسخينه.

كذلك يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث مشاكل معوية بسبب بطء حركة هذا النوع من الطعام فيها بعد تسخينه. ومن الممكن في هذه الحالة التعرض لأذى البكتيريا الضارة التي تتكون داخل أصابع البطاطا حيث لا تكفي حرارة إعادة التسخين لقتلها.



ومن أضرار إعادة تسخين البطاطا إنتاج مواد مؤكسدة يمكن أن تسبب مع مرور الوقت الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومن أجل تجنب هذه المشاكل ننصح بطهو كمية غير زائدة من البطاطا المقلية. والأفضل عدم المبالغة في تناول هذا النوع من الطعام لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة التي تسبب مع مرور الوقت السمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. ويمكن استبداله بالبطاطا المسلوقة أو المشوية.