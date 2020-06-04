عضو بالامن النيابية يطالب كردستان باعادة الاسلحة والدبابات التي استولى عليها عام 2014

طالب عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، الخميس، اقليم كردستان باعادة الاسلحة والدبابات التي استولى عليها عام 2014، مهددا بجمع تواقيع واصدار قرار برلماني ملزم للحكومة لاعادة تلك الاسلحة او استقطاع ثمنها.

وقال عليوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هنالك عشرات الاليات والعجلات اضافة الى كميات كبيرة من الاعتدة والاسلحة بمختلف الانواع استولى عليها اقليم كردستان بعد الانسحاب غير المنظم لبعض قطعات الجيش العراقي ابان اجتياح زمر داعش الارهابية لمحافظة نينوى"، مبينا ان "الاقليم وللاسف فقد تعامل مع الموضوع على انه غنائم وليست اسلحة لدولة هو يمثل اقليم فيها".

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واضاف عليوي، ان "تلك التصرفات ليست غريبة او جديدة على ساسة القرار في الاقليم الذين طالما حلموا بالانفصال ومارسوا شتى صنوف السرقة لثروات الشعب"، مشددا على ان "الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة فهو مطالب بالتحرك على قادة الاقليم والضغط عليهم لاعادة تلك الاسلحة او استقطاع ثمنها من حصة الاقليم بالموازنة المقبلة".

واكد عليوي، ان "ما نتمناه ان يكون الكاظمي عند مستوى ثقة الشعب العراقي وممثلي الشعب في مجلس النواب، وان يتصدى لهذا الملف بقوة، وان لايكون كمن سبقه في اهمال هذا الملف المهم"، مهددا بـ"جمع تواقيع واصدار قرار برلماني ملزم للحكومة لاعادة تلك الاسلحة او استقطاع ثمنها".