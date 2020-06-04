حزب 'عمل' يدعو إلى دعم الاستقرار السياسي

وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة القيادية لحزب عمل برئاسة الأمين العام للحزب سليم الجبوري عقدت لقائها التشاوري الدوري لبحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وحضر اللقاء رئيس المشروع العربي خميس الخنجر والنائب طلال الزوبعي".وأضاف البيان، أن "الجبوري عبر عن عميق امتنانه للجهود التي تبذلها كوادر حزب عمل في مختلف المحافظات بتقديم الخدمات والدعم للمواطنين في ظل أوضاع فايروس كورونا من أجل التخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في تجاوز المحنة، واستمع إلى تقارير مكاتب المحافظات في كل من بغداد والبصرة وصلاح الدين ونينوى وكركوك والأنبار تقدم بها مدراء المكاتب".

ولفت البيان، إلى أن "الجبوري أشاد بالجهود التي تبذلها قيادات الحزب في مختلف مناطق بغداد والمحافظات من أجل تعزيز دور المواطن في تصحيح المسار الديمقراطي في البلد والدفاع عن حقوق الشعب في الحياة الحرة الكريمة وتخليص البلد من سطوة الفاسدين" .



وتابع البيان، أن "القيادات دعت إلى مد جسور التعاون بين مختلف القوى السياسية من أجل تعزيز الروابط المشتركة وإدامة التواصل والحوارات التي تسهم في تقريب وجهات النظر ودعم الاستقرار السياسي".