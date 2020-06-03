شرطة الطاقة تعلن وفاة احد ضباطها بعد اصابته بكورونا

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الاربعاء، عن وفاة احد ضباطها بعد اصابته بفايروس كورونا وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بقلوب مؤمنة يعتصرها الألم والحزن تنعى المديرية العامة لشرطة الطاقة وعلى رأسها المدير العام اللواء غانم الحسيني عائلة وذوي المغفور له العميد ردام محمد ويس المنسوب إلى مديرية شرطة نفط الوسط الذي وافاه الأجل اليوم على أثر إصابته بفيروس كورونا".



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