كورونا يبعثر خطط الاتحاد العراقي لكرة اليد

وتوقفت منافسات كرة اليد بعد انتهاء دوري التجمعات مطلع العام الجاري، ليعلن اتحاد اليد عن تأجيل المسابقة منتصف شهر آذار الماضي بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة اليد حسام عبد الرضا في حديث للسومرية نيوز، إن "الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي لكرة اليد، كانت قد قررت عقد اجتماع بعد انتهاء عطلة العيد لكن إجراءات حظر التجوال الشامل بعثرت خطط الاتحاد".



وأوضح عبد الرضا، أن "استمرار حظر التجوال تسبب بإلغاء وتأجيل جميع الخطط لاستئناف الدوري، ونحن الان ننتظر اخر قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في البلاد وعلى ضوئها سيتم حسم مصير الدوري الممتاز".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد اعلن في وقت سابق اليوم، الغاء منافسات دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي، فيما ينتظر اتحاد السلة اجتماعاً هاماً مع ممثلي اندية الدوري الممتاز لحسم مصير المسابقة.

