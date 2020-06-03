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تسجيل 48 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

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اعلنت دائرة الصحة في السليمانية، الاربعاء، عن تسجيل ٤٨ اصابة جديدة في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل ٤٨ اصابة جديدة في السليمانية".

واعلنت وزارة الصحة في وقت ستبق من اليوم الاربعاء عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس ، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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