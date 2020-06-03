تسجيل 48 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل ٤٨ اصابة جديدة في السليمانية".

واعلنت وزارة الصحة في وقت ستبق من اليوم الاربعاء عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق.

