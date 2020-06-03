اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، 10 قرارات بشأن عمل الهيئة في المرحلة القادمة. وادناه نص القرارات التي اصدرها الفياض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. رئيس هيئة الحشد الشعبي يصدر 10 قرارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.