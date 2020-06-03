نواب البصرة: قدمنا خمسة مرشحين للكاظمي لاختيار احدهم لوزارة النفط

وقال النائب عن المحافظة كاظم فنجان في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور عدد من نواب البصرة وحضرته الخليج 365، إن "النواب كان لهم اجتماع مسبق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول اختيار مرشحا من محافظة البصرة لوزارة النفط".وأضاف أنه "من هذا المنطق عقدوا نواب البصرة اجتماعات متواصلة وتلقوا فيها مجموعة من السير الذاتية لاكثر من 50 مرشحا، وقع الاختيار على خمسة من رشحين باسلوب ديمقراطي وشفاف دون مجاملة لاحد".

وتابع ، أن "نواب البصرة قدموا خمسة المرشحين بكتاب رسمي إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينا أن "نواب البصرة يؤكدون على ابعاد الاتفاق الحزبي في الغرف المظلمة عن اختيار مرشحا للوزارة النفط".