محاولة سرقة فاشلة في بيروت.. والمحرض عراقي!

وأشارت قوى الأمن الى انه "نتيجةً للمتابعة والإجراءات الاستعلامية، وفي خلال فترة /24/ ساعة، تمكنت القطعات المذكورة من تحديد هويتَيهما: م. ع. (مواليد 1995، لبناني)، و م.ع. (مواليد 1977، لبناني) وهما من أصحاب السوابق، الأول بجرم مخدرات والثاني بجرمَي قتل وسرقة".
وأعلنت أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ محاولة السرقة التي باءت بالفشل، باعتبار أنهما لم يعثرا على خزنة الأموال، وانهما هدّدا صاحبة المنزل وسيّدة أخرى كانت برفقتها بالقتل في حال أخبرتا أحداً بذلك".
كذلك، أفادت مديرية الأمن الداخلي أنهما "اعترفا بأن شخصاً من التابعية العراقية قد زوّدهما بمعلومات عن وجود خزنة أموال وأشياء ثمينة في المنزل، كونه دخله سابقاً، ويدعى: ر.ب. (مواليد 1977، عراقي)".
وأشارت الى أنه "تم توقيف (ر. ب.) بتاريخ 29/5/2020 في محلة كنيسة مار مخايل-الشياح".
وأعلنت أنه "بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه. كما أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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