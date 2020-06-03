بالوثيقة.. الشهداء النيابية تطالب رئيس الوزراء عدم المساس برواتب الشهداء

طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم المساس برواتب الشهداء.. وتنشر الخليج 365 وثيقة موجهة من رئيس اللجنة عبدالاله النائلي الى الكاظمي يطالبه من خلالها بعدم المساس برواتب الشهداء من كل الفئات. وفي ادناه نسخة من الوثيقة:

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