البرلمان يوجه باستضافة هيئة التقاعد وممثلين عن المالية بشأن تأخير رواتب المتقاعدين

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، باستضافة هيئة التقاعد وممثلين عن المالية بشأن تأخير رواتب المتقاعدين. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "الحلبوسي وجه اللجنة المالية باستضافة هيأة التقاعد وممثلين عن وزراة المالية". وأضاف أن "سبب الاستضافة جاء لغرض تبيان أسباب تأخير توزيع رواتب المتقاعدين الذين تم احالتهم على التقاعد في الآونة الاخيرة".





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