البرلمان يُصوت على صيغة قرار لارسال الموازنة بموعد اقصاه ٣٠ حزيران

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بأن مجلس النواب صوت على صيغة قرار لتحديد موعد للحكومة بارسال الموازنة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب يُصوت على صيغة قرار (( على الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة بموعد اقصاه ٣٠ حزيران ٢٠٢٠))". يذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه الامانة العامة للمجلس بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض ارسال قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠.

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