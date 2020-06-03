الحلبوسي يوجه بمخاطبة امانة مجلس الوزراء بشأن قانون الموازنة

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، بمخاطبة امانة مجلس الوزراء بشأن قانون الموازنة. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إرسال قانون الموازنة لعام 2020".

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