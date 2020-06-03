البرلمان يعقد جلسته بحضور 184 نائبا

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بأن مجلس النواب عقد جلسته بحضور 184 نائبا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد قبل قليل جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 184 نائبا". واضاف ان "الجلسة ستشهد قراءة عدد من القوانين".

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