البرلمان يؤجل عقد جلسته نصف ساعة

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بأن البرلمان اجل عقد جلسته نصف ساعة. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب قرر تاجيل عقد جلسته نصف ساعة". واضاف ان "ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها".

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