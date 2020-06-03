بالفيديو الكاظمي يعلن انطلاق عملية أبطال العراق لملاحقة عناصر داعش

من ثلاثة محاور بتنسيق مشترك بين طيران الجيش والقوات الامنية والحشد الشعبي انطلقت صباح هذا اليوم عملية ابطال العراق الثانية ، وذلك لملاحقة من تبقى من عناصر داعش الارهابي..

من كركوك أعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي صباح هذا اليوم انطلاق عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية لملاحقة عصابات داعش في كركوك، خلال اجتماع عقده فور وصوله للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك مع القيادات العسكرية والامنية للاطلاع على سير العمليات.



العملية هذه جاءت بحسب الكاظمي لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب وملاحقة بقايا فلول التنظيم الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، كاشفا انه وفي هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد، فإن أبطالنا من القوات المسلحة بجميع صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب، ولذلك سميت بأبطال العراق (نصر السيادة) .. المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول من جانبه بين بان العملية جرت بتنسيق مشترك بين القوة الجوية العراقية من خلال سرب طائراتهم المقاتلة، وبين محور قيادة عمليات صلاح الدين، لواء المغاوير والفوج التكتيكي وفوج سوات التابع لمديرية شرطة صلاح الدين من جهة ، ومحور الحشد الشعبي في كركوك، قيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي من جهة اخرى، مشيرا الى انها اتت لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين.