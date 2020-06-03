النقل تنشر تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت ديالى وبغداد اليوم

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اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن تنشر تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت ديالى وبغداد اليوم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث هزة ارضية اليوم، في تمام الساعة (11:16:52) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 5 درجة على مقياس رختر".
واضافت أن "الهزة الارضية حدثت في شمال مهران منطقة ايلام وتبعد مسافة (47) كم جنوب شرق مدينة مندلي في محافظة ديالى"، مشيرة الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في محافظتي ديالى وبغداد".
ودعت الوزارة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من وزارة النقل العراقية الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
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