حالة الطقس لغاية الاحد المقبل والحرارة باحدى المحافظات تقترب من الـ50م

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حالة الطقس لغاية الاحد المقبل، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة بالبصرة تبلغ اليوم 47 م. اليوم الاربعاء مع جدول بدرجات الحرارة غدا الخميس وبعد غد الجمعة Advertisements السبت والاحد المقبلين

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