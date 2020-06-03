104 مصابين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاربعاء، عن تسجيل 104 مصابين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل 104 مصابين بفايروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية". واضافت ان "هؤلاء توزعوا في مناطق متفرقة من الاقليم".

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