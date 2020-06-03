امانة بغداد: تعفير الحمدانية والرسالة والمخابرات والجهاد

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اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن تعفير اربع مناطق في العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية الرشيد قامت بحملة ليلية لتعفير اربعة احياء جنوب غرب بغداد وهي ( الحمدانية المحلة 879 والجهاد 885 والمخابرات 877 والرسالة للمحلتين 855 و 851 )".
واضافت ان "ذلك تم بواسطة منظومة التعفير المتطورة والمصنعة من قبل الامانة لدعم الكوادر الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة".
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