وفد ايراني رسمي برئاسة وزير الطاقة يصل بغداد

وصل وفد ايراني رسمي برئاسة وزير الطاقة رضا اردكانيان، الاربعاء، الى العاصمة بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، ان وفد ايراني رسمي وصل قبل قليل الى مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية، مبينا ان الوفد برئاسة وزير الطاقة رضا اردكانيان.
واضاف ان عددا من المسؤولين كانوا باستقبال الوفد، مشيرا الى ان الوفد سيبحث مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.
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