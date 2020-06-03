الكاظمي يحسم اسماء مرشحي الوزارات وسيرهم الذاتية تصل البرلمان باليومين المقبلين

اكد المستشار ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺷﺎﻛﺮ ﺣﺎﻣﺪ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حسم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما اشار الى انه تم اشعار البرلمان بذلك. وقال حامد في تصريح لوسائل اعلامية حكومية انه "تم اشعار البرلمان بأن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، اﺳﺘﻜﻤﻞ اﺳﻤﺎء المرشحين ﻟﻠﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة، ورﺑﻤﺎ ﺳﺘﺼﻞ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﺒﻊ ﺧﻼل اليومين المقبلين". Advertisements ورجح حامد ان "ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ". ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته لقراءة عدد من القوانين.

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