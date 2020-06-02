2020-06-02 | 17:52
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يرى رئيس نادي لاس بالماس، المتواجد في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، أنه من الممكن حضور الجماهير لمباريات فريقه عند استئناف النشاط الرياضي من جديد.
وتم الاتفاق على أن تقام المباريات خلف الأبواب المغلقة، أي بدون حضور جماهيري.
ورغم ذلك، فإن ميجيل أنخيل راميريز رئيس نادي لاس بالماس يرى أن حضور الجماهير للمباريات التي ستقام في ملعبهم سيكون أمرًا ممكنًا.
يأتي هذا نتيجة انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في جزر الكناري، معقل لاس بالماس.
وقال راميريز في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية: "سيتمكن مشجعو لاس بالماس من حضور في المدرجات ليهتفوا لفريقهم بدءًا من 13 حزيران ضد جيرونا".
وأضاف: "جزر الكناري منطقة آمنة، يمكننا أن نصبح الملعب الوحيد في الدوريات الرئيسية الذي سيشهد حضورًا جماهيرًا في المدرجات عند استئناف اللعب".
يُذكر أن مسؤولي كرة القدم في إسبانيا أكدوا أكثر من مرة استحالة تواجد جماهير في المباريات، حتى نهاية الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نادٍ إسباني يضرب تعليمات الوقاية عرض الحائط ويدعو الجماهير لحضور مباراته المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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