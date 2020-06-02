جريمة تهز ريف دمشق: يقتل شقيقه بسبب 4 أمتار من الأرض!

وقعت جريمة في ريف دمشق بين شقيقين بسبب خلاف على 4 أمتار من منزل والدهما.
وبحسب وزارة الداخلية السورية، حضر إلى مركز شرطة زاكية مواطن ومعه جثة والده مدعيا إقدام شقيق والده بقتله بإطلاق النار عليه بشكل مباشر.
وألقت الشرطة القبض على القاتل وضبطت بحوزته سلاح الجريمة والطلقات، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شقيقه.
اتصل الجاني بالمجني عليه وقال له إنه قادم لقتله، وفور الوصول أطلق النار عليه ليسقط أرضا، ثم أطلق عليه 8 رصاصات أخرى.
وأوضح الجاني أن دافعه هو خلاف على أربعة أمتار من منزل والده المتوفى والذي قسم المنزل بينهما، بالإضافة إلى خلاف حول مبالغ مالية وأمور تتعلق بالورثة.
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