رئاسة البرلمان تتفق مع رؤساء الكتل واللجان على عقد الجلسات وإصدار القوانين

اعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، على الاتفاق مع رؤساء الكتل واللجان على استمرار عقد الجلسات وإصدار القوانين، مؤكدة أن جدول اعمال جلسة الغد يتضمن مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي.
وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للكتل واللجان النيابية؛ لبحث الفقرات التي يجب أن يتضمنها جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء، واستمرار عقد الجلسات، وتفعيل عمل اللجان النيابية، مع الحرص على اتباع الإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية كافة".
وأكدت رئاسة مجلس النواب أن "السلطة التشريعية يجب أن تأخذ دورها الفاعل في مجابهة الظروف المالية والاقتصادية والأمنية، وإرسال رسائل اطمئنان واقعية إلى الشعب والرأي العام، وأن غيابها في وسط كل ما يجري غير صحيح مطلقاً".
واتفقت رئاسة مجلس النواب، بحسب البيان "مع رؤساء الكتل واللجان النيابية الحاضرين على عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد الأربعاء، في الساعة الواحدة ظهرا".
ولفت البيان الى أن "جدول أعمالها سيتضمن مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، ومناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية، ومتابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة".
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