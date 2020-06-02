رئاسة البرلمان تتفق مع رؤساء الكتل واللجان على عقد الجلسات وإصدار القوانين

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للكتل واللجان النيابية؛ لبحث الفقرات التي يجب أن يتضمنها جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء، واستمرار عقد الجلسات، وتفعيل عمل اللجان النيابية، مع الحرص على اتباع الإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية كافة".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن الكعبي، دعوا جميع النواب من مختلف الكتل النيابية لإبداء حرصهم العالي والوطني من خلال الحضور إلى الجلسات الاعتيادية، والتواجد في اللجان النيابية بما ينسجم مع التحديات المالية والاقتصادية والأمنية الراهنة، واتخاذ القرارات، وإصدار القوانين التي تتطلبها المرحلة الراهنة للبلد".

وأكدت رئاسة مجلس النواب أن "السلطة التشريعية يجب أن تأخذ دورها الفاعل في مجابهة الظروف المالية والاقتصادية والأمنية، وإرسال رسائل اطمئنان واقعية إلى الشعب والرأي العام، وأن غيابها في وسط كل ما يجري غير صحيح مطلقاً".

واتفقت رئاسة مجلس النواب، بحسب البيان "مع رؤساء الكتل واللجان النيابية الحاضرين على عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد الأربعاء، في الساعة الواحدة ظهرا".

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