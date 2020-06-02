بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل اليوم، زيدان، في قصر السلام ببغداد، وجرى خلال اللقاء، بحث دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون من خلال حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام".
وأضاف أنه "جرى التاكيد على اهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لمراجعة القوانين النافذة والعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تقتضيها المرحلة المقبلة".
وأوضح البيان، أنه "جرى التأكيد أيضاً على مبدأٔالفصل بين السلطات وتقديم الدعم الكامل لاستقلال القضاء وبما يحقق العدالة الاجتماعية".
وأضاف أنه "جرى التاكيد على اهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لمراجعة القوانين النافذة والعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تقتضيها المرحلة المقبلة".
وأوضح البيان، أنه "جرى التأكيد أيضاً على مبدأٔالفصل بين السلطات وتقديم الدعم الكامل لاستقلال القضاء وبما يحقق العدالة الاجتماعية".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح وزيدان يبحثان دور القضاء في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.