صالح وزيدان يبحثان دور القضاء في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل اليوم، زيدان، في قصر السلام ببغداد، وجرى خلال اللقاء، بحث دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون من خلال حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام".وأضاف أنه "جرى التاكيد على اهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لمراجعة القوانين النافذة والعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تقتضيها المرحلة المقبلة".

وأوضح البيان، أنه "جرى التأكيد أيضاً على مبدأٔالفصل بين السلطات وتقديم الدعم الكامل لاستقلال القضاء وبما يحقق العدالة الاجتماعية".

