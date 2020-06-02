السعودية تسجل 1869 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان، ان "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية تجاوز 89 ألفاً بعد تسجيل 1869 إصابة جديدة". وأضافت أنه "تم تسجيل 24 حالة وفاة بالوباء".

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