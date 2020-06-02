هيئة الحشد: هيكليتنا وضعت بشكل مدروس يتناسب مع ظروف البلد

أكد معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات أبو علي البصري، الثلاثاء، أن هيكلية الحشد وضعت بشكل مدروس يتناسب مع ظروف البلد الأمنية.
وقال البصري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الحشد الشعبي يمتلك هيكلية تنظيمية بنيت بشكل مدروس يتناسب مع الظروف الأمنية الصعبة التي كان يعيشها البلد".
ورجح البصري "إعادة النظر في تعديل بعض المواقع والهيكلية للحشد"، مشيراً إلى "عدم وجود تغيير في مواقع المسؤولية للحشد".
ورجح البصري "إعادة النظر في تعديل بعض المواقع والهيكلية للحشد"، مشيراً إلى "عدم وجود تغيير في مواقع المسؤولية للحشد".
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