هيئة الحشد: هيكليتنا وضعت بشكل مدروس يتناسب مع ظروف البلد

وقال البصري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الحشد الشعبي يمتلك هيكلية تنظيمية بنيت بشكل مدروس يتناسب مع الظروف الأمنية الصعبة التي كان يعيشها البلد".

ورجح البصري "إعادة النظر في تعديل بعض المواقع والهيكلية للحشد"، مشيراً إلى "عدم وجود تغيير في مواقع المسؤولية للحشد".

