نائب يوجه طلبا الى مجلس الوزراء بشأن موظفي العقود والأجور

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع سعد مايع الحلفي، الثلاثاء، مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور في الوزارات كافة.

وقال الحلفي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "لقد وفر التعديل الاخير لقانون التقاعد الموحد الذي صدر نهاية العام المنصرم درجات وظيفية كثيرة تكفي لاستيعاب أعداد كبيرة من الشباب الباحثين عن العمل".

وأضاف الحلفي ان "شريحة موظفي العقود والأجور تعد من الشرائح التي يجب الالتفات لها كون أغلبهم من العوائل المتضررة والتي قدمت الشهداء في الحرب على الإرهاب"، مطالبا "مجلس الوزراء بإدراج فقرة في موازنة 2020 تتضمن تثبيت موظفي العقود والأجور في الوزارات كافة على الملاك الدائم بعد أن توفرت درجات وظيفية شاغرة نتيجة حركة الملاك جراء التعديل الأخير لقانون التقاعد".