الكاظمي يصل الى كركوك

وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، الى محافظة كركوك. وقال مصدر امني لـ الخليج 365، ان "الكاظمي اجرى زيارة الى كركوك للاطلاع على سير العمليات العسكرية الجارية في جنوب غربي المحافظة". Advertisements وهذه هي الزيارة الاولى للكاظمي الى المحافظة منذ توليه منصب لرئاسة الحكومة العراقية. وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء "عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية" لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع.

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