نائب: جلسة الغد قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية

اكد النائب ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻔﺎﻳﺰ، الثلاثاء، ان جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد قد تشهد استكمال الكابينة الوزارية، فيما رجح النائب بشار الكيكي عقد اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻜﺘﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺠﻠﺴﺔ الغد. وﻗﺎل اﻟﻔﺎﻳﺰ في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "البرلمان ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم ﻏﺪ اﻷرﺑﻌﺎء اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ المواضيع المهمة"، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن "اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻤﺎم اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ إذا ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة". واﺿﺎف اﻟﻔﺎﻳﺰ ان "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ"، لافتا اﻟﻰ ان "ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم ﻏﺪ اﻻرﺑﻌﺎء ﺗﻌﺪ ﺑﺎدرة ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت، ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ القوانين المعطلة واﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻃﻮل". ﻓﻲ حين أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻠﺤﺎن المكوطر ان "اﻟﺠﻠﺴﺔ رﺳﻤﻴﺔ وﻋﺎدﻳﺔ لمناقشة ﺑﻌﺾ القوانين المهمة وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة". Advertisements وأﺿﺎف اﻧﻪ "ﻣﻦ المفترض ان ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ وﺑﺎدرة ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت"، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة "اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ لمناقشة ﻣﺸﺎرﻳﻊ القوانين وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ". ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻔﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺎر اﻟﻜﻴﻜﻲ، إﻟﻰ ان "ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺣﺘﻰ اﻻن"، ﻣﺮﺟﺤﺎ "اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻴﻮم، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻏﺪ اﻻرﺑﻌﺎء". وتابع اﻟﻜﻴﻜﻲ ان "ﻛﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت واردة ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻐﺪ، إذ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﻔﻖ ﻗﺎدة اﻟﻜﺘﻞ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن "البرلمان ﺟﺎﻫﺰ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ وﺗﻤﺮﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ القوانين المهمة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ".

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